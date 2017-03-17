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Девушка Дмитрия Тарасова задумывается о семье и детях

Сегодня, 00:19
Отношения 29-летнего футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко сейчас обсуждаются.

Девушка Дмитрия Тарасова задумывается о семье и детях
Пара перестала скрывать свои отношения. Они открыто общаются в социальной сети.

Ни один из них уже не опровергает факт того, что они встречаются. На днях Анастасия пообщалась с журналистами и ответила на провокационные вопросы.

«Люди постоянно то взлетают, то падают, и важно, чтобы рядом было надежное и любящее плечо», – рассказывает модель.

Девушка Дмитрия Тарасова задумывается о семье и детях


На вопрос о том, когда она считает лучше всего выходить замуж, Костенко ответила, что готова создать семью со своей второй половинкой и родить детей.

«Человек сам чувствует, когда ему пора обзавестись семьей, родить ребенка. Могу сказать, что я к этому уже готова», – сказала манекенщица.

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Ключевые слова: Дмитрий Тарасов

Количество просмотров: 5 798
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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