Девушка Дмитрия Тарасова задумывается о семье и детях

Пара перестала скрывать свои отношения. Они открыто общаются в социальной сети.Ни один из них уже не опровергает факт того, что они встречаются. На днях Анастасия пообщалась с журналистами и ответила на провокационные вопросы.«Люди постоянно то взлетают, то падают, и важно, чтобы рядом было надежное и любящее плечо», – рассказывает модель.На вопрос о том, когда она считает лучше всего выходить замуж, Костенко ответила, что готова создать семью со своей второй половинкой и родить детей.«Человек сам чувствует, когда ему пора обзавестись семьей, родить ребенка. Могу сказать, что я к этому уже готова», – сказала манекенщица.