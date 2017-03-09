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Анастасия Костенко может быть беременна от Дмитрия Тарасова

Сегодня, 15:52
Модель Анастасия Костенко упрямо опровергала информацию о том, что беременна. Но всё меняется так стремительно, что уже не знаешь, чему верить.

Анастасия Костенко может быть беременна от Дмитрия Тарасова
Потому что прошло всего три недели, и Настя уже совсем по-другому высказывается о детях. Может быть потому, что теперь скрывать свои отношения с Тарасовым уже бессмысленно, она согласилась поговорить с журналистами, правда, не называя имени своего нынешнего мужчины.

Анастасия Костенко может быть беременна от Дмитрия Тарасова


Так вот, теперь Костенко, отвечая на вопрос - в каком возрасте можно заводить семью, - ответила, что человек сам чувствует, когда ему пора обзавестись семьей и родить ребенка. Так вот она к этому готова.

Не иначе, Настя забеременела и готовит к этому своих поклонников и антипоклонников.

Анастасия Костенко может быть беременна от Дмитрия Тарасова

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Ключевые слова: Анастасия Костенко

Количество просмотров: 3 120
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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