Анастасия Костенко может быть беременна от Дмитрия Тарасова

Потому что прошло всего три недели, и Настя уже совсем по-другому высказывается о детях. Может быть потому, что теперь скрывать свои отношения с Тарасовым уже бессмысленно, она согласилась поговорить с журналистами, правда, не называя имени своего нынешнего мужчины.Так вот, теперь Костенко, отвечая на вопрос - в каком возрасте можно заводить семью, - ответила, что человек сам чувствует, когда ему пора обзавестись семьей и родить ребенка. Так вот она к этому готова.Не иначе, Настя забеременела и готовит к этому своих поклонников и антипоклонников.