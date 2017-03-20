Ника Белоцерковская получила букет цветов в человеческий рост

46-летняя Ника стояла около букета ро, который светская львица даже не могла поднять.Судя по тому, что слухов о романах на стороне в СМИ нет, такой подарок ей сделал супруг Борис. Ника признается, что Борис долго добивался оформления отношений. Однако, она не нуждалась в штампе в паспорте. Через год после их знакомства он стал обижаться и говорил, что «приличные девушки себя так не ведут». В итоге беременность и «дикое» упрямство Белоцерковского были решающими факторами для официальной регистрации брака.У Вероники трое детей, сын от первого брака с художником-графиком Яном Антонышевым (группа «Старый город») и двое сыновей в браке с Борисом.