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Ника Белоцерковская получила букет цветов в человеческий рост

Сегодня, 16:37
Блогер и писатель Ника Белоцерковская опубликовала на странице Инстаграм неожиданно романтичный снимок, который обычно появляется в блогах девушек с пухлыми губами и длинными ногами на шпильке.

Ника Белоцерковская получила букет цветов в человеческий рост
46-летняя Ника стояла около букета ро, который светская львица даже не могла поднять.

Ника Белоцерковская получила букет цветов в человеческий рост


Судя по тому, что слухов о романах на стороне в СМИ нет, такой подарок ей сделал супруг Борис. Ника признается, что Борис долго добивался оформления отношений. Однако, она не нуждалась в штампе в паспорте. Через год после их знакомства он стал обижаться и говорил, что «приличные девушки себя так не ведут». В итоге беременность и «дикое» упрямство Белоцерковского были решающими факторами для официальной регистрации брака.

Ника Белоцерковская получила букет цветов в человеческий рост


У Вероники трое детей, сын от первого брака с художником-графиком Яном Антонышевым (группа «Старый город») и двое сыновей в браке с Борисом.

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Ключевые слова: Ника Белоцерковская

Количество просмотров: 663
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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