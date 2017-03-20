Участница "Дома-2" Мексика пережила измену

Девушка решила поделиться со своими подписчиками о том, что она испытала, и как ей было непросто.После возвращения в Москву с проекта "Остров любви", Мексика встретила парня, с которым у нее завязался роман. Но позже молодой человек ей изменил.«Вы и представить себе не можете, насколько я благодарна ему, что в свои 22 я ощутила на собственной шкуре значение слова «измена». Теперь я с уверенностью могу сказать, что это самое страшное, что может пережить девушка в отношениях! Не буду лукавить и преувеличивать, скорее всего, даже не договорю, но ровно неделю 24 часа в сутки я лежала в кровати в слезах, я не хотела никого видеть и слышать, ровно семь дней я сбрасывала звонки родителей... Настолько опустошенной и ненужной я в жизни себя не чувствовала! Конечно, я понимала прекрасно, что переживу, но что настолько тяжело, я и представить не могла! Не знаю как, но у меня получилось выйти из этого состояния», - написала Мексика.Теперь же девушка с осторожностью относится к представителям противоположного пола.