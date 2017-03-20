Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Участница "Дома-2" Мексика пережила измену

Сегодня, 16:51
Звезда телестройки "Дом-2" Мексика тяжело пережила измену близкого человека.

Участница "Дома-2" Мексика пережила измену
Девушка решила поделиться со своими подписчиками о том, что она испытала, и как ей было непросто.

После возвращения в Москву с проекта "Остров любви", Мексика встретила парня, с которым у нее завязался роман. Но позже молодой человек ей изменил.

Участница "Дома-2" Мексика пережила измену


«Вы и представить себе не можете, насколько я благодарна ему, что в свои 22 я ощутила на собственной шкуре значение слова «измена». Теперь я с уверенностью могу сказать, что это самое страшное, что может пережить девушка в отношениях! Не буду лукавить и преувеличивать, скорее всего, даже не договорю, но ровно неделю 24 часа в сутки я лежала в кровати в слезах, я не хотела никого видеть и слышать, ровно семь дней я сбрасывала звонки родителей... Настолько опустошенной и ненужной я в жизни себя не чувствовала! Конечно, я понимала прекрасно, что переживу, но что настолько тяжело, я и представить не могла! Не знаю как, но у меня получилось выйти из этого состояния», - написала Мексика.

Теперь же девушка с осторожностью относится к представителям противоположного пола.

← Ника Белоцерковская получила букет цв... После разговоров о беременности Анаст... →

Ключевые слова: Мексика

Количество просмотров: 3 887
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Элина Камирен решила измениться после поездки в Америку
Жена Дениса Клявера испытала шок, узнав о его внебрачной дочке
Африкантова поведала, насколько ей было тяжело с Чуевым
Участница «Евровидения» Юлия Самойлова рассказала, что пережила тяжелую операцию
Самое популярное за неделю
Комментарии
Анна Калашникова планирует замужество Похоже, что у Анны Калашниковой, все-таки, появится возможность выйти замуж.
Елизавета Боярская поразила подписчиков платьем с невероятным декольте Актриса Елизавета Боярская обновила блог красивым снимком.
После разговоров о беременности Анастасия Волочкова опубликовала фото мужчины Было время, когда балерина Анастасия Волочкова играла в спектакле вместе с Саидом Баговым. Тогда светская львица признавалась в романе с коллегой, а теперь очередь дошла до Ильи Соколовского.
Участница "Дома-2" Мексика пережила измену Звезда телестройки "Дом-2" Мексика тяжело пережила измену близкого человека.
Ника Белоцерковская получила букет цветов в человеческий рост Блогер и писатель Ника Белоцерковская опубликовала на странице Инстаграм неожиданно романтичный снимок, который обычно появляется в блогах девушек с пухлыми губами и длинными ногами на шпильке.
Мама Тимати разместила в день рождения внучки довольно траурный снимок Симона Юнусова поздравила внучку Алису довольно необычным способом, опубликовав снимок, который одобрили далеко не все, даже самые современные родители.
Новая фотография Натальи Рудовой вызвала небывалую реакцию у мужчин Актриса Наталья Рудова не перестает радовать подписчиков более чем "горячими" снимками в блоге.
Анна Седокова решила растить третьего ребенка без официального папы Певица Анна Седокова находится на заключительных месяцах беременности, но брать отпуск она не собирается, а наоборот выступает и с удовольствием раздает интервью.
Ольга Бузова перепела хит Грибы "Тает лёд" в сексуальной манере Ведущая Дом-2 Ольга Бузова решила перепеть хит группы Грибы под названием "Тает лёд", который за неделю стал невероятно популярным.
В семье Аллы Пугачевой идет подготовка к свадьбе внука Никита Пресняков, внук Аллы Борисовны, сделал предложение своей девушке Алене.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.