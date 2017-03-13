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Анна Калашникова планирует замужество

Сегодня, 17:02
Похоже, что у Анны Калашниковой, все-таки, появится возможность выйти замуж.

Анна Калашникова планирует замужество



Найти пусть не знаменитого, но богатого мужа Анна хотела всегда, что подтверждают её многочисленные знакомые. Но вот отец её ребенка замуж её брать не захотел, а с Прохором Шаляпиным этого не могло произойти по определению.

Анна Калашникова планирует замужество


Но Аня не отчаивалась, продолжая активные поиски и, похоже, в её жизни наметились определенные перемены. Во всяком случае, после недавнего показа Галии Ахматовой, где она прошлась по подиуму в платье невесты, Калашникова рассказала, что она опять невеста.

Анна Калашникова планирует замужество


Пока она не готова представить его, но у них все отлично и они уже готовятся к свадьбе. Более того, её жених находился в это время в зале и уже признался, что полюбил её еще больше, увидев в подвенечном наряде.

Анна Калашникова планирует замужество


Ну, а кто этот таинственный незнакомец, если он действительно существует, мы должны узнать довольно скоро.

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Ключевые слова: Анна Калашникова

Количество просмотров: 949
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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