Анна Калашникова планирует замужество

Найти пусть не знаменитого, но богатого мужа Анна хотела всегда, что подтверждают её многочисленные знакомые. Но вот отец её ребенка замуж её брать не захотел, а с Прохором Шаляпиным этого не могло произойти по определению.Но Аня не отчаивалась, продолжая активные поиски и, похоже, в её жизни наметились определенные перемены. Во всяком случае, после недавнего показа Галии Ахматовой, где она прошлась по подиуму в платье невесты, Калашникова рассказала, что она опять невеста.Пока она не готова представить его, но у них все отлично и они уже готовятся к свадьбе. Более того, её жених находился в это время в зале и уже признался, что полюбил её еще больше, увидев в подвенечном наряде.Ну, а кто этот таинственный незнакомец, если он действительно существует, мы должны узнать довольно скоро.