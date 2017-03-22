Андрей Чуев нашел себе новую девушку

После ухода из телестройки Чуев начал активно заниматься карьерой. Он строит коттеджи, а в социальной сети делится информацией о новых технологиях.Но частенько в его сообщениях проскальзывает имя Лизы Кордобовской.«Как ты прекрасна, молодость и стать, готов с тобой всю жизнь играть, ведь годы не вернуть назад, но если рядом ты, то чувствую себя моложе и рядом быть уже негоже, мне дряхлым бытным и больным, ты делаешь меня шальным. Ах, молодость, как вкус твой сладок, запах опьяняет, мой мозг тебя кусает и ласкает, да в жизни всякое бывает», - выложил снимок девушки 36-летний Андрей.Многие поклонники считают, что Лиза очень похожа на бывшую девушку Чуева.