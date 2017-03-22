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Андрей Чуев нашел себе новую девушку

Сегодня, 15:13
Андрей Чуев, бывший участник телепроекта "Дом-2", тяжело перенес разрыв с Мариной Африкантовой.

Андрей Чуев нашел себе новую девушку
После ухода из телестройки Чуев начал активно заниматься карьерой. Он строит коттеджи, а в социальной сети делится информацией о новых технологиях.

Но частенько в его сообщениях проскальзывает имя Лизы Кордобовской.

Андрей Чуев нашел себе новую девушку


«Как ты прекрасна, молодость и стать, готов с тобой всю жизнь играть, ведь годы не вернуть назад, но если рядом ты, то чувствую себя моложе и рядом быть уже негоже, мне дряхлым бытным и больным, ты делаешь меня шальным. Ах, молодость, как вкус твой сладок, запах опьяняет, мой мозг тебя кусает и ласкает, да в жизни всякое бывает», - выложил снимок девушки 36-летний Андрей.

Многие поклонники считают, что Лиза очень похожа на бывшую девушку Чуева.

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Ключевые слова: Марина Африкантова, Андрей Чуев

Количество просмотров: 3 666
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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