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Иосиф Пригожин рассказал о романе Артемия с Аделиной Сотниковой

Сегодня, 17:16
Несколько недель назад в сети появился снимок, на котором старший сын Валерии, Артемий, обнимает олимпийскую чемпионку Аделину Стникову.

Иосиф Пригожин рассказал о романе Артемия с Аделиной Сотниковой


Иосиф Пригожин рассказал о романе Артемия с Аделиной Сотниковой


С некоторых пор Артемий Шульгин больше времени проводит в Москве. Он закончил учебу и теперь ищет чем бы ему заняться на Родине, но пока все больше ходит по тусовкам вместе с матерью и Иосифом Пригожиным.

Иосиф Пригожин рассказал о романе Артемия с Аделиной Сотниковой


Так вот после фото, где он сидит рядом с Аделиной Сотниковой не мог не возникнуть вопрос, а что же связывает этих молодых людей. Самым разговорчивым оказался Пригожин, который и рассказал, что ребята дружат, но говорить о романе пока рано.

При этом, Иосиф признался, что девушка ему очень нравится и из них может получиться хорошая пара. Так что, Пригожин свой выбор в пользу невесты для сына Валерии сделал.

Иосиф Пригожин рассказал о романе Артемия с Аделиной Сотниковой


А вот Артемий даже не захотел делиться в своем микроблоге совместной фотографией с Аделиной. Да и на семейных обедах её пока нет. А вот девушка младшего Арсения, похоже, твердо отвоевала себе местечко за круглым семейным столом.

Иосиф Пригожин рассказал о романе Артемия с Аделиной Сотниковой

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Ключевые слова: Аделина Сотникова

Количество просмотров: 4 316
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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