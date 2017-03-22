Иосиф Пригожин рассказал о романе Артемия с Аделиной Сотниковой

С некоторых пор Артемий Шульгин больше времени проводит в Москве. Он закончил учебу и теперь ищет чем бы ему заняться на Родине, но пока все больше ходит по тусовкам вместе с матерью и Иосифом Пригожиным.Так вот после фото, где он сидит рядом с Аделиной Сотниковой не мог не возникнуть вопрос, а что же связывает этих молодых людей. Самым разговорчивым оказался Пригожин, который и рассказал, что ребята дружат, но говорить о романе пока рано.При этом, Иосиф признался, что девушка ему очень нравится и из них может получиться хорошая пара. Так что, Пригожин свой выбор в пользу невесты для сына Валерии сделал.А вот Артемий даже не захотел делиться в своем микроблоге совместной фотографией с Аделиной. Да и на семейных обедах её пока нет. А вот девушка младшего Арсения, похоже, твердо отвоевала себе местечко за круглым семейным столом.