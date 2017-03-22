Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Виктория Романец пообещала физическую расправу с теми, кто лезет в ее личную жизнь

Сегодня, 02:02
Экс-звезда Дом-2 Виктория Романец продолжает рассказывать об окончании отношений с Антоном Гусевым и очень агрессивно реагирует на предложения помириться с ним.

Виктория Романец пообещала физическую расправу с теми, кто лезет в ее личную жизнь
По полученной информации, ссора влюбленных произошла из-за вскрывшейся переписки молодого человека с посторонними девушками.

Виктория Романец пообещала физическую расправу с теми, кто лезет в ее личную жизнь


"Дорогие друзья, прошу перестать мне писать о примирении с Гусевым. Мне хочется с ноги дать каждому, кто об этом говорит. Вы не знаете всей ситуации. И я уверена ни одна бы не связала свою жизнь с предателем. Все рухнуло в один миг. А рухнуло то что?! То, что я сама все сделала. Прошу не засирать мне коменты ибо моя нога рядом. Спасибо тем девушкам, а их было не мало, за то, что открыли глаза. Антону желаю реализации и удачи.", - поведала обиженная девушка в своем микроблоге.

Виктория Романец пообещала физическую расправу с теми, кто лезет в ее личную жизнь

← Юля Самойлова достигнет высот в карье... Никита Киоссе решил сменить профессию →

Ключевые слова: Виктория Романец

Количество просмотров: 3 744
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Виктория Романец и Антон Гусев разорвали отношения
Виктория Романец надела совершенно безвкусный наряд
Виктория Романец перенасытила глаза блестками
Виктория Романец
Самое популярное за неделю
Комментарии
Виктория Боня, все-таки, выходит замуж После разрыва отношений со своим гражданским мужем Алексом Смерфитом, светская львица Виктория Боня в одиночестве грустила не долго.
Секс Алены Апиной с молодым парнем выложили в сеть Певица Алена Апина решила еще раз удивить своих фанатов, приняв участие в съемках эротического клипа.
Стало известно, где будет рожать Алена Краснова Никита Пресняков и его девушка 19-летняя Алена Красова ведут активную подготовку к свадьбе.
Никита Киоссе решил сменить профессию Участник трио MBAND Никита Киоссе сообщил своим поклонникам об освоении новой профессии.
Виктория Романец пообещала физическую расправу с теми, кто лезет в ее личную жизнь Экс-звезда Дом-2 Виктория Романец продолжает рассказывать об окончании отношений с Антоном Гусевым и очень агрессивно реагирует на предложения помириться с ним.
Юля Самойлова достигнет высот в карьере Сегодня многих шокировало известие о том, что певица Юлия Самойлова не сможет представить Россию на конкурсе "Евровидение-2017".
Бывшая жена Вадима Казаченко стала мамой В прошлом году в семье певца Вадима Казаченко разгорелся скандал.
Эмили Ратажковски вновь зажгла поклонников снимками в бикини Модель Эмили Ратажковски продолжает отдых в Мексике и публикует свежие фото.
Юлия Самойлова не сможет выступить на «Евровидении-2017» Российской участнице музыкального конкурса Юлии Самойловой официально запрещен въезд на территорию Украины.
Дочь Анастасии Волочковой хочет стать звездой Youtube Дочка эпатажной балерины Анастасии Волочковой создала свой канал на Youtube.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.