"Дорогие друзья, прошу перестать мне писать о примирении с Гусевым. Мне хочется с ноги дать каждому, кто об этом говорит. Вы не знаете всей ситуации. И я уверена ни одна бы не связала свою жизнь с предателем. Все рухнуло в один миг. А рухнуло то что?! То, что я сама все сделала. Прошу не засирать мне коменты ибо моя нога рядом. Спасибо тем девушкам, а их было не мало, за то, что открыли глаза. Антону желаю реализации и удачи.", - поведала обиженная девушка в своем микроблоге.
Виктория Романец пообещала физическую расправу с теми, кто лезет в ее личную жизнь
Сегодня, 02:02
Экс-звезда Дом-2 Виктория Романец продолжает рассказывать об окончании отношений с Антоном Гусевым и очень агрессивно реагирует на предложения помириться с ним.
По полученной информации, ссора влюбленных произошла из-за вскрывшейся переписки молодого человека с посторонними девушками.
"Дорогие друзья, прошу перестать мне писать о примирении с Гусевым. Мне хочется с ноги дать каждому, кто об этом говорит. Вы не знаете всей ситуации. И я уверена ни одна бы не связала свою жизнь с предателем. Все рухнуло в один миг. А рухнуло то что?! То, что я сама все сделала. Прошу не засирать мне коменты ибо моя нога рядом. Спасибо тем девушкам, а их было не мало, за то, что открыли глаза. Антону желаю реализации и удачи.", - поведала обиженная девушка в своем микроблоге.
"Дорогие друзья, прошу перестать мне писать о примирении с Гусевым. Мне хочется с ноги дать каждому, кто об этом говорит. Вы не знаете всей ситуации. И я уверена ни одна бы не связала свою жизнь с предателем. Все рухнуло в один миг. А рухнуло то что?! То, что я сама все сделала. Прошу не засирать мне коменты ибо моя нога рядом. Спасибо тем девушкам, а их было не мало, за то, что открыли глаза. Антону желаю реализации и удачи.", - поведала обиженная девушка в своем микроблоге.
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Ключевые слова: Виктория Романец
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Количество просмотров: 3 744
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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