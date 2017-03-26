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Лариса Копенкина счастлива в новых отношениях

Сегодня, 13:13
Бывшая жена певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина уже больше года находится в отношениях.

Лариса Копенкина счастлива в новых отношениях
Лариса часто делится со своими подписчиками в "Инстаграм" подарками, которыми балует ее возлюбленный.

Но бизнесвуман не сообщает, кто же делает ее счастливой.

Лариса Копенкина счастлива в новых отношениях


«Это я выставляю только те букеты, которые мне приходят в офис. А те, что дома, даже не показываю. Я таким образом не хвастаюсь. Мне просто хочется показать женщинам и девушкам, что вне зависимости от возраста, фигуры и положения, они могут быть счастливыми, желанными и любимыми! Я каждый день вижу таких красивых и успешных женщин, а они все несчастны – не могут найти свою любовь. А ее не надо искать! Она просто придет и все. Любить надо себя! Мужчина обязательно притянется, но только на наполненную женщину. Пустой сосуд ему не нужен» - написала женщина.

Лариса Копенкина счастлива в новых отношениях


По словам Копенкиной любимый знает, как ее удивить.

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Ключевые слова: Лариса Копенкина

Количество просмотров: 7 839
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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