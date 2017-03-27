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Настя Крайнова рассказала о романе с Александром Носиком

Сегодня, 15:48
Недавно СМИ сообщили о распаде брака актера Александра Носика и его супруги Ольги.

Настя Крайнова рассказала о романе с Александром Носиком
Пара была жената 5 лет.

Но Александр долго не страдал и за короткое время нашел себе новую девушку.

Настя Крайнова рассказала о романе с Александром Носиком


Сейчас Носик встречается с бывшей участницей шоу "Фабрика звезд" и группы "Тутси" Анастасией Крайновой.

Девушка впервые открыто пообщалась с журналистами на эту тему.

«Мы встретились несколько месяцев назад в кафе, – поведала Крайнова. – Так получилось, что работаем с одним человеком, он нас и познакомил. Да, мы с Александром сейчас стараемся чаще быть вместе. Любим ходить в кино, в уютные ресторанчики. Нам есть о чем поговорить – он очень умный и образованный. Бывает, обсуждаем какую-то тему часами, можем и поспорить...

Настя Крайнова рассказала о романе с Александром Носиком


...Конечно, очень переживаю по поводу Сашиного расставания с женой, но мы не касаемся наших прошлых отношений. Ольга прекрасная девушка, я слышала от общих товарищей о ней исключительно хорошее. Мы с Сашей пытаемся уделять больше времени друг другу. Правда, его, как всегда, не хватает: он много гастролирует со спектаклями, вот только закончил работу в большом кино и в сериале «Торгсин» телеканала «Россия 1». А я готовлюсь к съемкам клипа и гастролирую. Но мы всегда на связи…»

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Ключевые слова: Александр Носик, Настя Крайнова

Количество просмотров: 481
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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