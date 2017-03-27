Настя Крайнова рассказала о романе с Александром Носиком

Пара была жената 5 лет.Но Александр долго не страдал и за короткое время нашел себе новую девушку.Сейчас Носик встречается с бывшей участницей шоу "Фабрика звезд" и группы "Тутси" Анастасией Крайновой.Девушка впервые открыто пообщалась с журналистами на эту тему.«Мы встретились несколько месяцев назад в кафе, – поведала Крайнова. – Так получилось, что работаем с одним человеком, он нас и познакомил. Да, мы с Александром сейчас стараемся чаще быть вместе. Любим ходить в кино, в уютные ресторанчики. Нам есть о чем поговорить – он очень умный и образованный. Бывает, обсуждаем какую-то тему часами, можем и поспорить......Конечно, очень переживаю по поводу Сашиного расставания с женой, но мы не касаемся наших прошлых отношений. Ольга прекрасная девушка, я слышала от общих товарищей о ней исключительно хорошее. Мы с Сашей пытаемся уделять больше времени друг другу. Правда, его, как всегда, не хватает: он много гастролирует со спектаклями, вот только закончил работу в большом кино и в сериале «Торгсин» телеканала «Россия 1». А я готовлюсь к съемкам клипа и гастролирую. Но мы всегда на связи…»