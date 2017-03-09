В сети опубликовано совместное видео и фото Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко
Сегодня, 19:39
Отношения футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко давно перестали быть секретом, но только вчера в блоге спортсмена появилась первая фотография, на которой они позируют вдвоем, которую опубликовал брат Дмитрия.
Нет, пока что никаких поцелуев и романтики. Дмитрий с Настей находятся в компании друзей, а снимает их певец T-Killah.
Позже появилось и видео:
"Погуляли по Москве #друзья#москва#выходной" - подписал снимок Дима. И, несмотря на то, что присутствует тег "друзья", смотря на то, как Тарасов нежно обнимает Костенко - видно, что между ними больше, чем дружба.
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