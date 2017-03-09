В сети опубликовано совместное видео и фото Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко

Отношения футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко давно перестали быть секретом, но только вчера в блоге спортсмена появилась первая фотография, на которой они позируют вдвоем, которую опубликовал брат Дмитрия.

Нет, пока что никаких поцелуев и романтики. Дмитрий с Настей находятся в компании друзей, а снимает их певец T-Killah.Позже появилось и видео:"Погуляли по Москве #друзья#москва#выходной" - подписал снимок Дима. И, несмотря на то, что присутствует тег "друзья", смотря на то, как Тарасов нежно обнимает Костенко - видно, что между ними больше, чем дружба.