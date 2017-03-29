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Виктория Романец и Антон Гусев нагло обманывают поклонников

Сегодня, 15:24
Экс-участники телепроекта Дом-2 Виктория Романец и Антон Гусев раздражают своим поведением даже самых преданных поклонников.

Виктория Романец и Антон Гусев нагло обманывают поклонников
На днях парочка попалась на вранье. А все дело в том, что Вика пару недель назад утверждала, что Антон Гусев её предал и она больше никогда не сможет вернуться к нему. В чем именно причина разлада пары - было не ясно. Но, как писала Вика, "все мосты сожжены".

Виктория Романец и Антон Гусев нагло обманывают поклонников


На самом же деле оказалось, что Вика и Антон продолжают проводить время вместе. Это выяснилось благодаря одной из фанаток пары, которая заметила их, гуляющих по улицам Москвы. Пара вела себя как ни в чем не бывало.

Виктория Романец и Антон Гусев нагло обманывают поклонников


Фанаты в блоге Романец очень огорчены тем, что Вика так легко "разводит" их на эмоции.

Виктория Романец и Антон Гусев нагло обманывают поклонников


Они ведь переживают и искренне волнуются за своего кумира.

Виктория Романец и Антон Гусев нагло обманывают поклонников

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Ключевые слова: Виктория Романец

Количество просмотров: 1 183
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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