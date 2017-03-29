Виктория Романец и Антон Гусев нагло обманывают поклонников

На днях парочка попалась на вранье. А все дело в том, что Вика пару недель назад утверждала, что Антон Гусев её предал и она больше никогда не сможет вернуться к нему. В чем именно причина разлада пары - было не ясно. Но, как писала Вика, "все мосты сожжены".На самом же деле оказалось, что Вика и Антон продолжают проводить время вместе. Это выяснилось благодаря одной из фанаток пары, которая заметила их, гуляющих по улицам Москвы. Пара вела себя как ни в чем не бывало.Фанаты в блоге Романец очень огорчены тем, что Вика так легко "разводит" их на эмоции.Они ведь переживают и искренне волнуются за своего кумира.