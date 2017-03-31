Новым бойфрендом Евгении Феофилактовой стал хоккеист Михаил Болотов

Накануне Феофилактова вышла в прямой эфир, чтобы поболтать с поклонниками и среди них оказался хоккеист Болотов.Забавно, что Михаил привлек к себе внимание, написав «Женечка» и отправив ей поцелуйчик именно тогда, когда она рассказывала, ч то не готова к серьезным отношениям.Когда, Женя увидела его привет, то заулыбалась и спросила, когда он улетает на сборы. Оказалось, что уже завтра.В российском шоу бизнесе достаточно примеров, когда уже не очень молодые дамы выбирали себе в спутники жизни молодых хоккеистов, но такого юного еще не было, ни у кого.