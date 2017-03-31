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Новым бойфрендом Евгении Феофилактовой стал хоккеист Михаил Болотов

Сегодня, 12:33
Несколько месяцев после предательства мужа Антона Гусева, который ушел к Виктории Романец, экс-звезда Дом-2 Евгения Феофилактова была одна. Но сейчас 31-летняя Женя откровенно кокетничает с 19-летним хоккеистом Михаилом Болотовым, а он отвечает ей взаимностью.

Новым бойфрендом Евгении Феофилактовой стал хоккеист Михаил Болотов
Накануне Феофилактова вышла в прямой эфир, чтобы поболтать с поклонниками и среди них оказался хоккеист Болотов.

Новым бойфрендом Евгении Феофилактовой стал хоккеист Михаил Болотов


Забавно, что Михаил привлек к себе внимание, написав «Женечка» и отправив ей поцелуйчик именно тогда, когда она рассказывала, ч то не готова к серьезным отношениям.

Новым бойфрендом Евгении Феофилактовой стал хоккеист Михаил Болотов


Когда, Женя увидела его привет, то заулыбалась и спросила, когда он улетает на сборы. Оказалось, что уже завтра.

В российском шоу бизнесе достаточно примеров, когда уже не очень молодые дамы выбирали себе в спутники жизни молодых хоккеистов, но такого юного еще не было, ни у кого.

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Ключевые слова: Евгения Феофилактова

Количество просмотров: 7 241
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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