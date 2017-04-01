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Алена Хмельницкая съехалась с бойфрендом

Сегодня, 13:19
В прошлом году российская актриса Алена Хмельницкая поведала, что счастлива в отношениях с Александром Синюшиным.

Алена Хмельницкая съехалась с бойфрендом
Женщина сообщила, что уже познакомила своих близких с избранником.

От других комментариев актриса отказалась.

Сейчас же, спустя несколько месяцев, Алена решила рассказать о том, что они с Александром живут вместе.

Алена Хмельницкая съехалась с бойфрендом


«Мы достаточно долго с Сашей общались. Сейчас уже почти год живем вместе, а до этого встречались, прекрасно проводили время, и в принципе так могло бы продолжаться и дальше. Мне нравилась эта легкость — я сама по себе, у меня своя жизнь. Все нас устраивало до какого-то момента, а потом мы поняли, что нам уже хуже отдельно, и эта ситуация раздражает. Решили аккуратненько попробовать жить вместе», — сообщила артистка.

Пожелаем паре счастья и взаимопонимания.

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Ключевые слова: Алена Хмельницкая

Количество просмотров: 1 742
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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