Максим Киселев готовится к пышному торжеству в честь свадьбы

Максим в интервью открыто рассказывает о своих планах на будущее, отвечает на вопросы о второй половинке.В недавнем разговоре с журналистами шоумен поделился своим счастьем, сообщив, что в скором времени они с Марией узаконят свои отношения.«Этим летом, 10 июня, будет главный день в моей жизни. После четырех лет знакомства мы с моей девушкой Марией решили пожениться. Она замечательный, красивый и умный человек, на десять лет меня моложе. Работает в фешн-индустрии. Свадьба у нас будет большая, с размахом: много артистов, моих друзей будет выступать. А потом я запланировал очень необычное и романтическое путешествие, но пока не буду рассказывать подробности», – поделился Киселев.Желаем паре счастья и взаимопонимания.