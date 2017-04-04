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Максим Киселев готовится к пышному торжеству в честь свадьбы

Сегодня, 10:40
Звезда КВН и участник шоу "Однажды в России" Максим Киселев уже долгое время находится в отношениях с Марией Цыганковой.

Максим Киселев готовится к пышному торжеству в честь свадьбы
Максим в интервью открыто рассказывает о своих планах на будущее, отвечает на вопросы о второй половинке.

В недавнем разговоре с журналистами шоумен поделился своим счастьем, сообщив, что в скором времени они с Марией узаконят свои отношения.

Максим Киселев готовится к пышному торжеству в честь свадьбы


«Этим летом, 10 июня, будет главный день в моей жизни. После четырех лет знакомства мы с моей девушкой Марией решили пожениться. Она замечательный, красивый и умный человек, на десять лет меня моложе. Работает в фешн-индустрии. Свадьба у нас будет большая, с размахом: много артистов, моих друзей будет выступать. А потом я запланировал очень необычное и романтическое путешествие, но пока не буду рассказывать подробности», – поделился Киселев.

Желаем паре счастья и взаимопонимания.

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Ключевые слова: Максим Киселев

Количество просмотров: 3 848
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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