Директор Алены Водонаевой раскрыл правду о её романе с одним из главных актеров сериала «Кадетство»

Именно такая новость некоторое время назад разлетелась по многим изданиям. С одним из ключевых актеров сериала "Кадетство" Кириллом Емельяновым Алена дружит уже более трех лет. Емельянов женат и воспитывает двоих детей, однако, как сообщали СМИ, ради Водонаевой Кирилл развелся с супругой.Директор телеведущей разом прекратил все слухи, заявив, что Алену и Кирилла, как и раньше связывают исключительно дружеские отношения. Более того - Водонаева хорошо знакома и часто общается с супругой Емельянова. Новость, по словам директора, выросла из совместного появления двух звезд на нескольких светских мероприятиях, но вовсе не означает, что их связывает роман.