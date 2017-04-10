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Директор Алены Водонаевой раскрыл правду о её романе с одним из главных актеров сериала «Кадетство»

Сегодня, 19:36
Телеведущая Алена Водонаева закрутила роман со звездой популярного сериала.

Директор Алены Водонаевой раскрыл правду о её романе с одним из главных актеров сериала «Кадетство»
Именно такая новость некоторое время назад разлетелась по многим изданиям. С одним из ключевых актеров сериала "Кадетство" Кириллом Емельяновым Алена дружит уже более трех лет. Емельянов женат и воспитывает двоих детей, однако, как сообщали СМИ, ради Водонаевой Кирилл развелся с супругой.

Директор Алены Водонаевой раскрыл правду о её романе с одним из главных актеров сериала «Кадетство»


Директор телеведущей разом прекратил все слухи, заявив, что Алену и Кирилла, как и раньше связывают исключительно дружеские отношения. Более того - Водонаева хорошо знакома и часто общается с супругой Емельянова. Новость, по словам директора, выросла из совместного появления двух звезд на нескольких светских мероприятиях, но вовсе не означает, что их связывает роман.

Директор Алены Водонаевой раскрыл правду о её романе с одним из главных актеров сериала «Кадетство»


Директор Алены Водонаевой раскрыл правду о её романе с одним из главных актеров сериала «Кадетство»

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Ключевые слова: Алена Водонаева, Кирилл Емельянов

Количество просмотров: 338
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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