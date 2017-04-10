Директор телеведущей разом прекратил все слухи, заявив, что Алену и Кирилла, как и раньше связывают исключительно дружеские отношения. Более того - Водонаева хорошо знакома и часто общается с супругой Емельянова. Новость, по словам директора, выросла из совместного появления двух звезд на нескольких светских мероприятиях, но вовсе не означает, что их связывает роман.
Директор Алены Водонаевой раскрыл правду о её романе с одним из главных актеров сериала «Кадетство»
Сегодня, 19:36
Телеведущая Алена Водонаева закрутила роман со звездой популярного сериала.
Именно такая новость некоторое время назад разлетелась по многим изданиям. С одним из ключевых актеров сериала "Кадетство" Кириллом Емельяновым Алена дружит уже более трех лет. Емельянов женат и воспитывает двоих детей, однако, как сообщали СМИ, ради Водонаевой Кирилл развелся с супругой.
Директор телеведущей разом прекратил все слухи, заявив, что Алену и Кирилла, как и раньше связывают исключительно дружеские отношения. Более того - Водонаева хорошо знакома и часто общается с супругой Емельянова. Новость, по словам директора, выросла из совместного появления двух звезд на нескольких светских мероприятиях, но вовсе не означает, что их связывает роман.
Директор телеведущей разом прекратил все слухи, заявив, что Алену и Кирилла, как и раньше связывают исключительно дружеские отношения. Более того - Водонаева хорошо знакома и часто общается с супругой Емельянова. Новость, по словам директора, выросла из совместного появления двух звезд на нескольких светских мероприятиях, но вовсе не означает, что их связывает роман.
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Ключевые слова: Алена Водонаева, Кирилл Емельянов
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Количество просмотров: 338
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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