Но при этом, между ними обычная дружба и никакого романа. Более того, Алена в дружеских отношениях и с супругой Кирилла. Правда, в прошлом году Емельянов расстался с женой Екатериной Директоренко, но, как говорят, остался с ней в хороших отношениях.
"Всплыли" детали романа Алёны Водонаевой и Кирилла Емельянова
Сегодня, 17:28
Алена Водонаева и звезда сериала "Кадеты" Кирилл Емельянов несколько раз приходили на тусовки вместе. После чего и появились слухи о том, что Алена вновь закрутила роман с молоденьким.
Сама Водонаева комментировать роман не спешила, а предоставила это право своему сотруднику, который рассказал, что у Кирилла и Алены, действительно схожие взгляды и принципы по жизни, одинаковое чувство юмора.
Но при этом, между ними обычная дружба и никакого романа. Более того, Алена в дружеских отношениях и с супругой Кирилла. Правда, в прошлом году Емельянов расстался с женой Екатериной Директоренко, но, как говорят, остался с ней в хороших отношениях.
Но при этом, между ними обычная дружба и никакого романа. Более того, Алена в дружеских отношениях и с супругой Кирилла. Правда, в прошлом году Емельянов расстался с женой Екатериной Директоренко, но, как говорят, остался с ней в хороших отношениях.
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Ключевые слова: Алена Водонаева
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Количество просмотров: 416
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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