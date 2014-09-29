"Всплыли" детали романа Алёны Водонаевой и Кирилла Емельянова

Алена Водонаева и звезда сериала "Кадеты" Кирилл Емельянов несколько раз приходили на тусовки вместе. После чего и появились слухи о том, что Алена вновь закрутила роман с молоденьким.

Сама Водонаева комментировать роман не спешила, а предоставила это право своему сотруднику, который рассказал, что у Кирилла и Алены, действительно схожие взгляды и принципы по жизни, одинаковое чувство юмора.Но при этом, между ними обычная дружба и никакого романа. Более того, Алена в дружеских отношениях и с супругой Кирилла. Правда, в прошлом году Емельянов расстался с женой Екатериной Директоренко, но, как говорят, остался с ней в хороших отношениях.