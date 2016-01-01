Валерий Меладзе отказался признавать свадьбу дочери

Торжества молодые не устраивали и гостей не созывали. Знаменитого отца невесты также на свадьбе не было.Оказалось, Инга и Нори в скором времени должны исправить эту ситуацию, сыграв вторую, уже торжественную свадьбу. А до тех пор их брак не будет признан Валерием Меладзе.«Я эту свадьбу не признаю! Пока мы не напьемся!», - пошутил он в прямом эфире "Авторадио".