Валерий Меладзе отказался признавать свадьбу дочери

Инга Меладзе, старшая дочь певца Валерия Меладзе, в начале 2017 года вышла замуж за своего давнего друга, британца индийского происхождения Нори Вергиза.
Торжества молодые не устраивали и гостей не созывали. Знаменитого отца невесты также на свадьбе не было.
Оказалось, Инга и Нори в скором времени должны исправить эту ситуацию, сыграв вторую, уже торжественную свадьбу. А до тех пор их брак не будет признан Валерием Меладзе.
«Я эту свадьбу не признаю! Пока мы не напьемся!», - пошутил он в прямом эфире "Авторадио".
Ключевые слова: Валерий Меладзе
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Автор: Mysha
Автор фото: instagram.com
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