Евгений Руднев официально зарегистрировал брак

Через год после развода с участницей проекта Либерж Кпадону Евгений уже начал поиски новой девушки.Свою любовь он встретил в фитнес-центре.Спустя полгода молодые люди решили пойти в загс.«У меня были разные девушки, а в ней я нашел именно то, что искал, - поведал Руднев. - Она немного старше меня, независимая, понимающая, женственная, обаятельная. Мы сразу стали жить вместе. Лена знает, что я был участником «Дома-2».Оказывается, когда я находился под камерами, она переживала сложные отношения с молодым человеком. Каждый раз во время ссор Лена говорила: «Хуже тебя может быть только Руднев!» Сейчас, пообщавшись со мной, она знает, что я совершенно другой человек», - рассказывал Евгений.Поздравляем молодых с бракосочетанием!