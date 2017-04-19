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Евгений Руднев официально зарегистрировал брак

Сегодня, 10:58
Экс-участник знаменитого телепроекта "Дом-2" Евгений Руднев снова женился.

Евгений Руднев официально зарегистрировал брак
Через год после развода с участницей проекта Либерж Кпадону Евгений уже начал поиски новой девушки.

Свою любовь он встретил в фитнес-центре.

Евгений Руднев официально зарегистрировал брак


Спустя полгода молодые люди решили пойти в загс.

«У меня были разные девушки, а в ней я нашел именно то, что искал, - поведал Руднев. - Она немного старше меня, независимая, понимающая, женственная, обаятельная. Мы сразу стали жить вместе. Лена знает, что я был участником «Дома-2».

Евгений Руднев официально зарегистрировал брак


Оказывается, когда я находился под камерами, она переживала сложные отношения с молодым человеком. Каждый раз во время ссор Лена говорила: «Хуже тебя может быть только Руднев!» Сейчас, пообщавшись со мной, она знает, что я совершенно другой человек», - рассказывал Евгений.

Поздравляем молодых с бракосочетанием!

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Ключевые слова: Евгений Руднев

Количество просмотров: 845
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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