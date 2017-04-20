Сообщается также, что отношения новоиспеченной пары развиваются столь стремительно, что Эндрю уже готов представить Кайли королевской семье.
Кайли Миноуг вскружила голову британскому принцу
Сегодня, 03:16
Певица Кайли Миноуг недавно рассталась с актером Джошуа Сассом и уже закрутила новый роман.
48-летняя австралийская исполнительница Кайли Миноуг крайне тяжело переживала разрыв с 29-летним актером Джошуа Сассом в феврале этого года. Выйти из эмоционального кризиса, по сообщениям западных изданий, звезде помог не кто иной, как 57-летний британский принц Эндрю. Он является вторым сыном королевы Елизаветы II.
Сообщается также, что отношения новоиспеченной пары развиваются столь стремительно, что Эндрю уже готов представить Кайли королевской семье.
Сообщается также, что отношения новоиспеченной пары развиваются столь стремительно, что Эндрю уже готов представить Кайли королевской семье.
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Ключевые слова: Кайли Миноуг
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Количество просмотров: 1 092
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, hellomagazine
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Автор фото: instagram, vk.com, hellomagazine
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