Кайли Миноуг вскружила голову британскому принцу

48-летняя австралийская исполнительница Кайли Миноуг крайне тяжело переживала разрыв с 29-летним актером Джошуа Сассом в феврале этого года. Выйти из эмоционального кризиса, по сообщениям западных изданий, звезде помог не кто иной, как 57-летний британский принц Эндрю. Он является вторым сыном королевы Елизаветы II.Сообщается также, что отношения новоиспеченной пары развиваются столь стремительно, что Эндрю уже готов представить Кайли королевской семье.