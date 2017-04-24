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Ольга Ушакова мечтает о третьем ребенке

Сегодня, 10:33
Телеведущая Ольга Ушакова старается держать свою личную жизнь под секретом.

Ольга Ушакова мечтает о третьем ребенке
В интервью звезда часто делится успехами своих дочерей, но никогда не затрагивает тему второй половинки.

Недавно в беседе с журналистами женщина поделилась, что теперь не одинока и очень счастлива.

Ольга Ушакова мечтает о третьем ребенке


Избранником Ольги является ресторатор.

«В нашем случае встретились две противоположности: публичный и очень закрытый человек. Моему мужчине было непросто привыкнуть к тому, что мне пишут незнакомые люди, что в Сети вдруг появляются его фото и так далее. Он - ресторатор, занимается бизнесом, а там чем меньше рассказываешь о себе, тем лучше. К счастью для него, он живет и работает в другом городе, даже в другой стране. Поэтому моя работа его работе не мешает», - сообщила Ушакова.

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Ключевые слова: Ольга Ушакова

Количество просмотров: 5 772
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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