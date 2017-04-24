Ольга Ушакова мечтает о третьем ребенке

В интервью звезда часто делится успехами своих дочерей, но никогда не затрагивает тему второй половинки.Недавно в беседе с журналистами женщина поделилась, что теперь не одинока и очень счастлива.Избранником Ольги является ресторатор.«В нашем случае встретились две противоположности: публичный и очень закрытый человек. Моему мужчине было непросто привыкнуть к тому, что мне пишут незнакомые люди, что в Сети вдруг появляются его фото и так далее. Он - ресторатор, занимается бизнесом, а там чем меньше рассказываешь о себе, тем лучше. К счастью для него, он живет и работает в другом городе, даже в другой стране. Поэтому моя работа его работе не мешает», - сообщила Ушакова.