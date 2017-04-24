У Анджелины Джоли появился новый возлюбленный

Фанаты звездной пары все еще недоумевают, из-за чего рассталась такая красивая пара.В СМИ довольно часто появляется информация о новых увлечениях актеров.На днях инсайдер сообщил, что Анджелина встречается с бизнесменом и старательно скрывает это.«Анджелине действительно очень сложно далось расставание с Брэдом, но она делает все возможное, чтобы стать счастливой снова. Энджи закрутила роман с привлекательным британским предпринимателем с большими политическими связями. У них было несколько тайных встреч в Малибу, где она начала прятаться после расставания с Брэдом», – говорит источник.