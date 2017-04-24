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У Анджелины Джоли появился новый возлюбленный

Сегодня, 11:45
Развод всемирно известных актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта бурно обсуждался в Интернете.

У Анджелины Джоли появился новый возлюбленный
Фанаты звездной пары все еще недоумевают, из-за чего рассталась такая красивая пара.

В СМИ довольно часто появляется информация о новых увлечениях актеров.

У Анджелины Джоли появился новый возлюбленный


На днях инсайдер сообщил, что Анджелина встречается с бизнесменом и старательно скрывает это.

«Анджелине действительно очень сложно далось расставание с Брэдом, но она делает все возможное, чтобы стать счастливой снова. Энджи закрутила роман с привлекательным британским предпринимателем с большими политическими связями. У них было несколько тайных встреч в Малибу, где она начала прятаться после расставания с Брэдом», – говорит источник.

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Брэд Питт

Количество просмотров: 11 986
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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