Виктория Дайнеко не исключает новую свадьбу

Виктория тему размолвки ни с кем не обсуждала.И вот певица решила рассказать о том, что чувствовала.По словам девушки, с ней все в порядке, и в будущем она не исключает, что еще раз отправится под венец.«Я разошлась со своим мужем, но от этого моя жизнь хуже не стала. Скорей даже лучше. Все, что ни делается, к лучшему. Давно ушло то время, когда нужно было жить вместе, чтобы быть понятым обществом. Конечно, нельзя после первой ссоры разбегаться, но если люди продолжают ссориться постоянно, то их отношения не принесут добра. Лучше каждому человеку дать шанс стать счастливее, чем с каждым днем делать друг друга несчастнее. Я за любовь во всем мире и за свободу выбора!» - поведала артистка.Надеемся, что в будущем у Виктории все сложится удачно.