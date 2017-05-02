Никита Пресняков определился с датой свадьбы

Предложение руки и сердца Алена Краснова получила в свой день рождения, 8 марта.Для Алены это был сюрприз, ничего не предвещало такого значимого события.Молодые люди вместе уже три года, и вот наконец стала известна дата бракосочетания.«Рады сообщить, что оно состоится 27 июля этого года, – сообщил Никита Пресняков. - Красивая дата – 27.07.17. Будут только наши близкие друзья, родные. Всего гостей планируется около 200 человек. Недавно мы начали рассылать приглашения – save the date. С организацией торжества нам помогает мама. Свадьбу захотелось устроить на природе – все-таки лето, с выездной регистрацией и необычным сценарием. Хотим всех удивить. А перед этим обязательно будут девичник и мальчишник – оторвемся по полной».Похоже свадьба будет просто роскошной.