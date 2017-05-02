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Никита Пресняков определился с датой свадьбы

Сегодня, 15:40
Полным ходом идет подготовка к самому важному для Никиты Преснякова и ее возлюбленной дню.

Никита Пресняков определился с датой свадьбы
Предложение руки и сердца Алена Краснова получила в свой день рождения, 8 марта.

Для Алены это был сюрприз, ничего не предвещало такого значимого события.

Молодые люди вместе уже три года, и вот наконец стала известна дата бракосочетания.

Никита Пресняков определился с датой свадьбы


«Рады сообщить, что оно состоится 27 июля этого года, – сообщил Никита Пресняков. - Красивая дата – 27.07.17. Будут только наши близкие друзья, родные. Всего гостей планируется около 200 человек. Недавно мы начали рассылать приглашения – save the date. С организацией торжества нам помогает мама. Свадьбу захотелось устроить на природе – все-таки лето, с выездной регистрацией и необычным сценарием. Хотим всех удивить. А перед этим обязательно будут девичник и мальчишник – оторвемся по полной».

Похоже свадьба будет просто роскошной.

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Ключевые слова: Никита Пресняков

Количество просмотров: 7 605
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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