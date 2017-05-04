У Ирины Дубцовой возникли проблемы с избранником

В прошлом году Ирина появилась с обручальным кольцом на пальце. Позже появилась информация о том, что у певицы отношения с талантливым танцором.В недавнем интервью Ирина рассказала, что уже не свободна, и поведала о сложностях в отношениях со второй половинкой.«Да, я часто пою о любви, но замуж пока второй раз не собираюсь, мне же не 90 лет, успею еще! Я для себя поняла, что мой мужчина должен быть моим другом – вот это залог крепких отношений. Не страсть, не суперсекс, не деньги. Друг. Сейчас мне нравится один мужчина, но на данный момент статус такой: все сложно», – поделилась Дубцова.Кстати, у Ирины подрастает сын от участника группы Plazma Романа Черницына.