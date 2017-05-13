Виктория Дайнеко раздумывает о том, чтобы вернуться к Алексею Воробьеву

Фанаты чувствовали, что у звезды существую проблемы в семье, так как Дайнеко бывало удаляла фотографии своего супруга из социальных сетей.Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила сделать прогноз на будущее Вики, изучив ее дату рождения.«Он не проигрывает ей в таланте и так же, как она, силен духом. Правда, их отношения тоже были изначально обречены - у Воробьева невыносимый характер, и он еще чаще Вики подвержен перепадам настроения. Две столь взрывные личности не могут жить под одной крышей…» - сообщает нумеролог.Клара считает, что через пару лет певица встретит свою вторую половинку, с которым будет счастлива и даже родит ребенка.