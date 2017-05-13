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Виктория Дайнеко раздумывает о том, чтобы вернуться к Алексею Воробьеву

Сегодня, 13:08
Пару месяцев назад известная певица Виктория Дайнеко сообщила о том, что она расходится со своим супругом Дмитрием Клейманом.

Виктория Дайнеко раздумывает о том, чтобы вернуться к Алексею Воробьеву
Фанаты чувствовали, что у звезды существую проблемы в семье, так как Дайнеко бывало удаляла фотографии своего супруга из социальных сетей.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила сделать прогноз на будущее Вики, изучив ее дату рождения.

Виктория Дайнеко раздумывает о том, чтобы вернуться к Алексею Воробьеву


«Он не проигрывает ей в таланте и так же, как она, силен духом. Правда, их отношения тоже были изначально обречены - у Воробьева невыносимый характер, и он еще чаще Вики подвержен перепадам настроения. Две столь взрывные личности не могут жить под одной крышей…» - сообщает нумеролог.

Клара считает, что через пару лет певица встретит свою вторую половинку, с которым будет счастлива и даже родит ребенка.

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 6 123
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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