Миранда Керр вышла замуж

Новоиспеченная семейная пара не стала закатывать пышную вечеринку и арендовать для свадьбы какой-нибудь замок - всё торжество состоялось в доме Миранды и её избранника Эвана Шпигеля в Лос-Анджелесе.Этот счастливый день вместе с молодоженами провели их самые близкие родственники и друзья, а общее количество гостей, по сообщениям западных изданий, не превысило 40 человек. Пока СМИ не располагают более подробной информацией о прошедшей свадьбе - тайной остается даже платье Керр. Первые сообщения о романе Миранды и Эвана появились около двух лет назад.