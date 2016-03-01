Этот счастливый день вместе с молодоженами провели их самые близкие родственники и друзья, а общее количество гостей, по сообщениям западных изданий, не превысило 40 человек. Пока СМИ не располагают более подробной информацией о прошедшей свадьбе - тайной остается даже платье Керр. Первые сообщения о романе Миранды и Эвана появились около двух лет назад.
Миранда Керр вышла замуж
Вчера, 19:21
Знаменитая модель и бывшая супруга актера Орландо Блума Миранда Керр вновь не свободна.
Новоиспеченная семейная пара не стала закатывать пышную вечеринку и арендовать для свадьбы какой-нибудь замок - всё торжество состоялось в доме Миранды и её избранника Эвана Шпигеля в Лос-Анджелесе.
Этот счастливый день вместе с молодоженами провели их самые близкие родственники и друзья, а общее количество гостей, по сообщениям западных изданий, не превысило 40 человек. Пока СМИ не располагают более подробной информацией о прошедшей свадьбе - тайной остается даже платье Керр. Первые сообщения о романе Миранды и Эвана появились около двух лет назад.
Этот счастливый день вместе с молодоженами провели их самые близкие родственники и друзья, а общее количество гостей, по сообщениям западных изданий, не превысило 40 человек. Пока СМИ не располагают более подробной информацией о прошедшей свадьбе - тайной остается даже платье Керр. Первые сообщения о романе Миранды и Эвана появились около двух лет назад.
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Ключевые слова: Миранда Керр, Орландо Блум, Эван Шпигель
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Количество просмотров: 3 094
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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