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Миранда Керр вышла замуж

Вчера, 19:21
Знаменитая модель и бывшая супруга актера Орландо Блума Миранда Керр вновь не свободна.

Миранда Керр вышла замуж
Новоиспеченная семейная пара не стала закатывать пышную вечеринку и арендовать для свадьбы какой-нибудь замок - всё торжество состоялось в доме Миранды и её избранника Эвана Шпигеля в Лос-Анджелесе.

Миранда Керр вышла замуж


Миранда Керр вышла замуж


Этот счастливый день вместе с молодоженами провели их самые близкие родственники и друзья, а общее количество гостей, по сообщениям западных изданий, не превысило 40 человек. Пока СМИ не располагают более подробной информацией о прошедшей свадьбе - тайной остается даже платье Керр. Первые сообщения о романе Миранды и Эвана появились около двух лет назад.

Миранда Керр вышла замуж

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Ключевые слова: Миранда Керр, Орландо Блум, Эван Шпигель

Количество просмотров: 3 094
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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