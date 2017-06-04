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Александр Рыбак познакомился со своей возлюбленной на сайте знакомств

Вчера, 23:06
Александр Рыбак, после того как одержал победу на Международном конкурсе "Евровидение", старался держать свою личную жизнь в тайне.

Александр Рыбак познакомился со своей возлюбленной на сайте знакомств
И вот только некоторое время назад компанию Александру при выходе в свет составляет незнакомка.

«Ее зовут Джулия, – сообщил близкий друг Рыбака Филипп. – Саша встречается с ней уже несколько месяцев. Влюбленные нашли друг друга через популярное приложение для знакомств. Он поставил девушке «лайк», она ответила тем же. У них с легкостью завязался разговор, договорились встретиться. Оба много путешествуют, увлекаются музыкой, любят спорт».

Александр Рыбак познакомился со своей возлюбленной на сайте знакомств


Филипп признался, что певец ухаживал за своей избранницей очень эффектно, постоянно готовил сюрпризы.

Судя по всему у влюбленных все серьезно, так как девушка уже успела познакомиться с родителями Рыбака.

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Ключевые слова: Александр Рыбак

Количество просмотров: 9 282
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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