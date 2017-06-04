Александр Рыбак познакомился со своей возлюбленной на сайте знакомств

И вот только некоторое время назад компанию Александру при выходе в свет составляет незнакомка.«Ее зовут Джулия, – сообщил близкий друг Рыбака Филипп. – Саша встречается с ней уже несколько месяцев. Влюбленные нашли друг друга через популярное приложение для знакомств. Он поставил девушке «лайк», она ответила тем же. У них с легкостью завязался разговор, договорились встретиться. Оба много путешествуют, увлекаются музыкой, любят спорт».Филипп признался, что певец ухаживал за своей избранницей очень эффектно, постоянно готовил сюрпризы.Судя по всему у влюбленных все серьезно, так как девушка уже успела познакомиться с родителями Рыбака.