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Илья Глинников готов сыграть свадьбу с победительницей телепроекта "Холостяк"

Сегодня, 14:25
В минувшие выходные поклонники наконец-то узнали имя победительницы шоу "Холостяк".

Илья Глинников готов сыграть свадьбу с победительницей телепроекта "Холостяк"
Но фанаты были приятно удивлены, когда актер Илья Глинников выбрал Екатерину Никулину, многие полагали, что проект выиграет Мадина Тамова.

Илья Глинников готов сыграть свадьбу с победительницей телепроекта "Холостяк"


«Стою, слушаю Илью и понимаю, что, скорее всего, он выбрал не меня. Я подняла голову, чтобы сдержать слезы. Хотя я уже столько плакала на проекте, но в тот момент старалась держаться. И тут он говорит, что хотел бы еще кое-что сказать. Я спросила: нужно ли? Илья ответил, что может и не говорить, если не хочу. Ну хорошо, сказала, я тебя слушаю. И Илья начинает цитировать страницы из того самого блокнота, который вел на протяжении всех съемок. Он произносит: если бы нужно было выбирать из 50 миллионов, то все равно бы выбрал меня, только на это понадобилось бы больше времени. А потом достал шкатулку с кольцом», - делится Никулина.

Илья Глинников готов сыграть свадьбу с победительницей телепроекта "Холостяк"


По словам Ильи, он счастлив быть с Катей и искренне надеется, что их отношения будут развиваться.

Надеюсь, что в скором времени будет объявлено о свадьбе Ильи и Екатерины.

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Ключевые слова: Илья Глинников, Екатерина Никулина

Количество просмотров: 9 477
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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