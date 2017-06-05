Илья Глинников готов сыграть свадьбу с победительницей телепроекта "Холостяк"

Но фанаты были приятно удивлены, когда актер Илья Глинников выбрал Екатерину Никулину, многие полагали, что проект выиграет Мадина Тамова.«Стою, слушаю Илью и понимаю, что, скорее всего, он выбрал не меня. Я подняла голову, чтобы сдержать слезы. Хотя я уже столько плакала на проекте, но в тот момент старалась держаться. И тут он говорит, что хотел бы еще кое-что сказать. Я спросила: нужно ли? Илья ответил, что может и не говорить, если не хочу. Ну хорошо, сказала, я тебя слушаю. И Илья начинает цитировать страницы из того самого блокнота, который вел на протяжении всех съемок. Он произносит: если бы нужно было выбирать из 50 миллионов, то все равно бы выбрал меня, только на это понадобилось бы больше времени. А потом достал шкатулку с кольцом», - делится Никулина.По словам Ильи, он счастлив быть с Катей и искренне надеется, что их отношения будут развиваться.Надеюсь, что в скором времени будет объявлено о свадьбе Ильи и Екатерины.