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Яна Рудковская и Евгений Плющенко планируют обвенчаться

Сегодня, 15:40
Яна Рудковская и Евгений Плющенко сыграли свадьбу около семи лет назад.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко планируют обвенчаться
Их пара является примером крепкой и гармоничной семьи.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко планируют обвенчаться


Недавно же в Сети появилась информация о венчании супругов.

Яна планирует провести девичник, и любой желающий может приобрести приглашение на мероприятие на благотворительном аукционе.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко планируют обвенчаться


«Совсем скоро состоится одно из важнейших событий в ее жизни - венчание с Евгением Плющенко. И только победителя нашего аукциона Яна пригласит на свой девичник в бутике Dior 8 июня, организованном самим брендом в своих лучших традициях! Вы сможете вместе с подругами Яны провести вечер в потрясающей атмосфере и первыми увидеть новую коллекцию Марии Грации Кьюри. Вас ждут сюрпризы и подарки от Яны и зажигательные танцы под музыку одного из самых топовых DJ Москвы!» - была размещена информация в Инстаграм.

Стоит напомнить, что супруги воспитывают общего сына Сашу, в кругу семьи его ласково называют "Гном Гномыч".

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Ключевые слова: Евгений Плющенко, Яна Рудковская

Количество просмотров: 3 874
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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