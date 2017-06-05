Яна Рудковская и Евгений Плющенко планируют обвенчаться

Их пара является примером крепкой и гармоничной семьи.Недавно же в Сети появилась информация о венчании супругов.Яна планирует провести девичник, и любой желающий может приобрести приглашение на мероприятие на благотворительном аукционе.«Совсем скоро состоится одно из важнейших событий в ее жизни - венчание с Евгением Плющенко. И только победителя нашего аукциона Яна пригласит на свой девичник в бутике Dior 8 июня, организованном самим брендом в своих лучших традициях! Вы сможете вместе с подругами Яны провести вечер в потрясающей атмосфере и первыми увидеть новую коллекцию Марии Грации Кьюри. Вас ждут сюрпризы и подарки от Яны и зажигательные танцы под музыку одного из самых топовых DJ Москвы!» - была размещена информация в Инстаграм.Стоит напомнить, что супруги воспитывают общего сына Сашу, в кругу семьи его ласково называют "Гном Гномыч".