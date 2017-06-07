Мэрилин Керро прокоментировала роман с Александром Шепсом

В финальном выпуске проекта экстрасенсы устроили страстный поцелуй. Несомненно после этого поклонники ожидали объявления о свадьбе.Иногда в микроблогах молодых людей публиковались совместные фотографии, но недавно выяснилось, что Керро и Шепс уже не вместе.«Дорогие друзья! Довожу до вашего сведения, что мы с Александром Шепсом не пара. Я уже несколько раз говорила об этом на камеру, но, видимо, требуется официальное заявление. Вот оно: мы с Сашей не пара и теперь еще я не имею отношения к «Мастерской Магии» в Самаре. Это не значит, что что-то произошло. Все хорошо. У каждого из нас своя жизнь, и я очень уважаю Сашу. Если я фотографируюсь с ним – это еще раз доказывает, что мы не враги. Всем любви и добра!» – сообщила девушка.Надеюсь, они смогли сохранить дружеские отношения и не будут наводить проклятия друг на друга.