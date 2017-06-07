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Саша Артемова и Евгений Кузин собираются пожениться в Греции

Сегодня, 17:53
Фанаты главной телестройки страны считают пару участников Евгения Кузина и Саши Артемовой одной из самых крепких на проекте.

Саша Артемова и Евгений Кузин собираются пожениться в Греции
Уже в ближайшее время молодые люди официально зарегистрируют отношения. Пожениться Кузин и Артемова решили в Греции.

Саша Артемова и Евгений Кузин собираются пожениться в Греции


«Мы поженимся в середине августа, выбираем дату, у Жени как ведущего много заказов на корпоративы, подстраиваемся под график, – сообщила Саша журналистам. – Как-то утром любимый проснулся и вдруг заявил: свадьба будет не в Москве, а в Греции! Место уже выбрали – это Афины, район Глифады, там красивые пляжи. Мы поставим цветочную арку в бело-розовых тонах у воды. Хотим арендовать раритетное авто, чтобы покататься по стране, посигналить, покричать».

Саша Артемова и Евгений Кузин собираются пожениться в Греции


Стоит напомнить, что Евгений Кузин помогает в воспитании сына от первого брака с бывшей участницей реалити-шоу Маргаритой Агибаловой.

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Ключевые слова: Саша Артемова, Евгений Кузин

Количество просмотров: 156
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Саша Артемова и Евгений Кузин собираются пожениться в Греции Фанаты главной телестройки страны считают пару участников Евгения Кузина и Саши Артемовой одной из самых крепких на проекте.
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