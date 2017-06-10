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Ольга Рапунцель планирует роскошную свадьбу

Сегодня, 12:40
Фанаты уже долгое время с нетерпением ожидают, когда же участники главной телестройки страны Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко официально станут мужем и женой.

Ольга Рапунцель планирует роскошную свадьбу
И вот остается неделя до свадьбы молодых людей, торжество запланировано на 17 июня. Появилась информация, что праздник обойдется влюбленным минимум в 3 миллиона рублей.

Ольга Рапунцель планирует роскошную свадьбу


«Мы распишемся в загсе, посидим в ресторане с родными и близкими, потом улетим в медовый месяц. Только он и я. Это очень романтично. Пусть кто как хочет, так и понимает, думает, говорит, фантазирует - это ваше мнение и право. А я счастлива. Я любима и я люблю. Даже хоть на минутку подумав, если его не будет рядом со мной, да мне никакие деньги не нужны. Всем желаю безграничного счастья», - сообщила Ольга подписчикам.

Рапунцель с нетерпением ждет своей свадьбы и надеется, что все пройдет, как запланировано.

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Ключевые слова: Ольга Рапунцель, Дмитрий Дмитренко

Количество просмотров: 5 837
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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