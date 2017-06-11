Егор Холявин поведал о своей новой возлюбленной

Егор устраивал девушке различные сюрпризы, дарил шикарные букеты цветов, приглашал на романтические свидания, но Марина тем не менее осталась к нему равнодушной.После ухода из телепроекта поклонники с нетерпением ожидали информации о новой избраннице Егора, и вот лишь на днях молодой человек решил откровенно рассказать о любимой.«Ее зовут Екатерина Бахилина. Многие уже знают ее как мою подругу, коллегу и менеджера. Нас действительно связывают отношения. Назовем их так: любовно-деловые. Мы все время вместе и все делаем тоже вместе: ездим отдыхать, ходим на мероприятия, ездим на одной машине. У нас даже бюджет общий», - рассказал Холявин.Пожелаем молодым людям, чтобы их отношения переросли в нечто большее.