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Егор Холявин поведал о своей новой возлюбленной

Сегодня, 14:15
Фанаты знаменитого реалити-шоу "Дом-2" с интересом наблюдали, как Егор Холявин добивался взаимности Марины Африкантовой.

Егор Холявин поведал о своей новой возлюбленной
Егор устраивал девушке различные сюрпризы, дарил шикарные букеты цветов, приглашал на романтические свидания, но Марина тем не менее осталась к нему равнодушной.

После ухода из телепроекта поклонники с нетерпением ожидали информации о новой избраннице Егора, и вот лишь на днях молодой человек решил откровенно рассказать о любимой.

Егор Холявин поведал о своей новой возлюбленной


«Ее зовут Екатерина Бахилина. Многие уже знают ее как мою подругу, коллегу и менеджера. Нас действительно связывают отношения. Назовем их так: любовно-деловые. Мы все время вместе и все делаем тоже вместе: ездим отдыхать, ходим на мероприятия, ездим на одной машине. У нас даже бюджет общий», - рассказал Холявин.

Пожелаем молодым людям, чтобы их отношения переросли в нечто большее.

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Ключевые слова: Егор Холявин

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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