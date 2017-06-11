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Находящаяся в положении Рита Дакота гуляет на свадьбе подруги

Вчера, 22:48
Несколько недель назад звездная чета, Влад Соколовский и Рита Дакота, поделились с поклонниками радостной новостью, скоро они станут родителями.

Находящаяся в положении Рита Дакота гуляет на свадьбе подруги
Недавно супруги отправились в Черногорию, чтобы поздравить близкую подругу Риты Стеллу со свадьбой. На торжестве также присутствовала Анна Хилькевич со своим мужем.

Находящаяся в положении Рита Дакота гуляет на свадьбе подруги


«Изначально семейство Арчи/Хилькевич со стороны жениха, а семейство Соколовский и Дакота - со стороны невесты. Но пока эти чудесные котики долго и отчаянно любили друг друга, мы все искренне полюбили обоих совершенно одинаково и ровненько пополам. Стелла, Игорь, будьте, пожалуйста, счастливы и любите друг друга сто лет! А брак это очень круто, честное слово, мы проверяли», - написала Дакота в микроблоге.

Стоит отметить, что несколько дней назад Рита рассказала подписчикам, что беременность не заставила ее изменить привычный ритм жизни.

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Ключевые слова: Рита Дакота, Влад Соколовский

Количество просмотров: 2 769
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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