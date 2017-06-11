Находящаяся в положении Рита Дакота гуляет на свадьбе подруги

Недавно супруги отправились в Черногорию, чтобы поздравить близкую подругу Риты Стеллу со свадьбой. На торжестве также присутствовала Анна Хилькевич со своим мужем.«Изначально семейство Арчи/Хилькевич со стороны жениха, а семейство Соколовский и Дакота - со стороны невесты. Но пока эти чудесные котики долго и отчаянно любили друг друга, мы все искренне полюбили обоих совершенно одинаково и ровненько пополам. Стелла, Игорь, будьте, пожалуйста, счастливы и любите друг друга сто лет! А брак это очень круто, честное слово, мы проверяли», - написала Дакота в микроблоге.Стоит отметить, что несколько дней назад Рита рассказала подписчикам, что беременность не заставила ее изменить привычный ритм жизни.