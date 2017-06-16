Белла Хадид ответила на слухи о новом романе

Слухи появились из-за фотографии, на которых запечатлены Белла и ее возлюбленный в то время, когда они находились вместе в квартире.Стоит отметить, что пару можно часто увидеть вместе на светских мероприятиях.Одна из поклонниц под общей фотографией влюбленных написала комментарий, восхитившись красотой их пары. На что Белла ответила, что они относятся друг к другу, как брат и сестра.Этим самым Белла хотела дать понять, что у нее с Джорданам ничего нет, но поклонники посчитали, что девушка просто попыталась скрыть свои отношения.Надеюсь, скоро слух либо подтвердится, либо мы получим неопровержимые доказательства того, что это просто сплетни.