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Белла Хадид ответила на слухи о новом романе

Сегодня, 12:35
На днях в Интернете появилась информация о том, что у модели Беллы Хадид новый возлюбленный, манекенщик Джордан Барретт.

Белла Хадид ответила на слухи о новом романе
Слухи появились из-за фотографии, на которых запечатлены Белла и ее возлюбленный в то время, когда они находились вместе в квартире.

Стоит отметить, что пару можно часто увидеть вместе на светских мероприятиях.

Белла Хадид ответила на слухи о новом романе


Одна из поклонниц под общей фотографией влюбленных написала комментарий, восхитившись красотой их пары. На что Белла ответила, что они относятся друг к другу, как брат и сестра.

Белла Хадид ответила на слухи о новом романе


Этим самым Белла хотела дать понять, что у нее с Джорданам ничего нет, но поклонники посчитали, что девушка просто попыталась скрыть свои отношения.
Надеюсь, скоро слух либо подтвердится, либо мы получим неопровержимые доказательства того, что это просто сплетни.

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Ключевые слова: Белла Хадид

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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