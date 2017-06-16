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Кай Метов признался, что его связывает с Евгений Феофилактовой

Сегодня, 18:04
В 90-е годы песни певца Кая Метова все знали наизусть, тогда артист был на пике популярности.

Кай Метов признался, что его связывает с Евгений Феофилактовой
Сейчас же Кай хоть и продолжает гастрольную жизнь, но все же больше внимания уделяет своему бизнесу.

Кай Метов признался, что его связывает с Евгений Феофилактовой


Пару лет назад у артиста был собственный ночной клуб, в который довольно часто наведывалась экс-участница главной телестройки страны Евгения Феофилактова. В итоге общественность считала, что у них роман.

Кай Метов признался, что его связывает с Евгений Феофилактовой


«Пришла Феофилактова, мне потом полгода приписывали всех ее детей. Таково людское воображение - люди готовы импровизировать на заданные темы. А Феофилактова приходила с разными парнями. Потом парни приходили без нее - каждый день были вечеринки. Люди, которые посвящают себя пиару, держат нос по ветру и всегда оказываются в том месте, где надо. Клуб был как раз одним из таких мест», - сообщил Метов.

Кай старается не обращать большого внимания на слухи и очень редко комментирует новости касательно его личной жизни.

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Ключевые слова: Кай Метов

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Кай Метов признался, что его связывает с Евгений Феофилактовой В 90-е годы песни певца Кая Метова все знали наизусть, тогда артист был на пике популярности.
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