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Шарлиз Терон сходила на свидание с новым избранником

Сегодня, 17:26
Совсем недавно СМИ сообщали о том, что знаменитая актриса Шарлиз Терон встречается с бывшим мужем актрисы Гвинет Пэлтроу Крисом Мартином.

Шарлиз Терон сходила на свидание с новым избранником
Но на днях в Интернете были опубликованы фотографии, которые были сделаны во время свидания Шарлиз уже с другим избранником. Возлюбленным актрисы, как выяснилось, оказался экс-супруг Холли Бэрри Гэбриэл Обри.

Шарлиз Терон сходила на свидание с новым избранником


Источник сообщает, что дети пары ходят в одну школу, так они и познакомились. В конце мая Шарлиз и Гэбриэл были замечены вместе в Санта-Монике, влюбленные шутили и оказывали друг другу знаки внимания.

Ох уж и запутанная же жизнь у этих звезд.

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Ключевые слова: Шарлиз Терон

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Legion-media.ru

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