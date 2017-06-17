Шарлиз Терон сходила на свидание с новым избранником

Но на днях в Интернете были опубликованы фотографии, которые были сделаны во время свидания Шарлиз уже с другим избранником. Возлюбленным актрисы, как выяснилось, оказался экс-супруг Холли Бэрри Гэбриэл Обри.Источник сообщает, что дети пары ходят в одну школу, так они и познакомились. В конце мая Шарлиз и Гэбриэл были замечены вместе в Санта-Монике, влюбленные шутили и оказывали друг другу знаки внимания.Ох уж и запутанная же жизнь у этих звезд.