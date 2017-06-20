Ольга Орлова прокомментировала слух о замужестве

Известная певица, а теперь уже и телеведущая, Ольга Орлова не любит афишировать свою личную жизнь, стараясь держать ее в тайне.

В прошлом Ольга даже приняла важное для себя решение покинуть популярную группу "Блестящие" ради сына, но тем не менее это не спасло ее брак.На данный момент Орлова счастлива с новым избранником. И недавно появилась информация о том, что влюбленные планируют свадьбу.«Свадьба? Какая свадьба? Я ничего не знаю про свадьбу», - прокомментировала данную новость певица.Может таким образом Ольга пытается сохранить свадьбу в тайне.