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Ольга Орлова прокомментировала слух о замужестве

Сегодня, 14:50
Известная певица, а теперь уже и телеведущая, Ольга Орлова не любит афишировать свою личную жизнь, стараясь держать ее в тайне.

Ольга Орлова прокомментировала слух о замужестве
В прошлом Ольга даже приняла важное для себя решение покинуть популярную группу "Блестящие" ради сына, но тем не менее это не спасло ее брак.

На данный момент Орлова счастлива с новым избранником. И недавно появилась информация о том, что влюбленные планируют свадьбу.

Ольга Орлова прокомментировала слух о замужестве


«Свадьба? Какая свадьба? Я ничего не знаю про свадьбу», - прокомментировала данную новость певица.

Может таким образом Ольга пытается сохранить свадьбу в тайне.

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Ключевые слова: Ольга Орлова

Количество просмотров: 5 408
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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