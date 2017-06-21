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Виктория Романец поделилась тем, на какое свадебное платье пал ее выбор

Сегодня, 12:23
Вот уже 7 июля состоится долгожданная свадьба звезд популярного телепроекта "Дом-2" Антона Гусева и Виктории Романец.

Виктория Романец поделилась тем, на какое свадебное платье пал ее выбор
На данный момент идет полным ходом подготовка к торжеству. Виктория с особой тщательностью выбирала наряд для бракосочетания.

Романец показала журналистам эскиз своего будущего свадебного платья, которое обошлось ей в сумму около 700 тысяч рублей.

Виктория Романец поделилась тем, на какое свадебное платье пал ее выбор


«Мы отошли от стереотипа «баба на самоваре». Платье подчеркнет все прелести моей фигуры - грудь талию и постройневшие ноги. Последние два месяца я упорно хожу на массажи, карбокси терапию и уколы для нереального результата. Кроме того, бегаю по утрам и хожу на танцы. Все это ради платья! Ведь Антон меня любит любую - для него не так важна внешность, как внутренне содержание», - поделилась девушка.

Виктория Романец поделилась тем, на какое свадебное платье пал ее выбор


Сейчас же Виктория ждет, когда дизайнер завершит свою работу, и она увидит свое платье мечты воочию.

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Ключевые слова: Виктория Романец

Количество просмотров: 3 146
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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