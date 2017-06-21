Виктория Романец поделилась тем, на какое свадебное платье пал ее выбор

На данный момент идет полным ходом подготовка к торжеству. Виктория с особой тщательностью выбирала наряд для бракосочетания.Романец показала журналистам эскиз своего будущего свадебного платья, которое обошлось ей в сумму около 700 тысяч рублей.«Мы отошли от стереотипа «баба на самоваре». Платье подчеркнет все прелести моей фигуры - грудь талию и постройневшие ноги. Последние два месяца я упорно хожу на массажи, карбокси терапию и уколы для нереального результата. Кроме того, бегаю по утрам и хожу на танцы. Все это ради платья! Ведь Антон меня любит любую - для него не так важна внешность, как внутренне содержание», - поделилась девушка.Сейчас же Виктория ждет, когда дизайнер завершит свою работу, и она увидит свое платье мечты воочию.