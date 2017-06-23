Дженнифер Лопес с возлюбленным отдохнула в Париже

Но влюбленные демонстрируют полную идиллию в отношениях.На днях они отправились на выходные в Париж, где весело провели вместе, гуляя по романтичному городу и делая фотографии.«Мы отлично проводим время вместе. Она удивительная, удивительная девушка! И одна из самых умных людей, которых я когда-либо встречал. Дженнифер потрясающая мать, дочь, сестра. Она очень любит свою семью. А еще она очень простой человек. Ее маленькая слабость — это мороженое и печенье с шоколадной крошкой», — делился недавно Родригес в беседе с журналистами.Желаю паре и дальше сохранять те же пылкие чувства друг к другу.