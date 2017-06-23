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Дженнифер Лопес с возлюбленным отдохнула в Париже

Сегодня, 10:26
Недавно в Интернете поползли слухи о том, что экс-возлюбленные Алекса Родригеса, бойфренда Дженнифер Лопес, пытаются разрушить их отношения.

Дженнифер Лопес с возлюбленным отдохнула в Париже
Но влюбленные демонстрируют полную идиллию в отношениях.

На днях они отправились на выходные в Париж, где весело провели вместе, гуляя по романтичному городу и делая фотографии.

Дженнифер Лопес с возлюбленным отдохнула в Париже


«Мы отлично проводим время вместе. Она удивительная, удивительная девушка! И одна из самых умных людей, которых я когда-либо встречал. Дженнифер потрясающая мать, дочь, сестра. Она очень любит свою семью. А еще она очень простой человек. Ее маленькая слабость — это мороженое и печенье с шоколадной крошкой», — делился недавно Родригес в беседе с журналистами.

Дженнифер Лопес с возлюбленным отдохнула в Париже


Желаю паре и дальше сохранять те же пылкие чувства друг к другу.

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Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 2 158
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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