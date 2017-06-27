Бойфренд Алены Водонаевой оставил двусмысленный пост

Женщина улетела в Санкт-Петербург, чтобы отметить праздник с любимым.«Пусть исполнятся все твои желания. Я помогу им сбыться», - обратилась в Инстаграм Алена к Леше.В ответ Косинус опубликовал совместный снимок с избранницей, а в подписи поставил смайлик в виде кольца. Фанаты решили, что это был намек на то, что скоро нас ждет свадьба.«У Леши сегодня день рождения. Они празднуют. Вот Леша и выложил фото с кольцом в знак любви к Алене», - поведал агент Водонаевой.С того момента, как у пары закрутился роман, Алена сильно изменилась, она стала меньше посещать светские мероприятия и больше времени проводить с любимым.