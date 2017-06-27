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Бойфренд Алены Водонаевой оставил двусмысленный пост

Сегодня, 16:24
Несколько дней назад лидер группы Zeskullz Алексей Косинус праздновал день рождения, и его возлюбленная Алена Водонаева не могла его не поздравить.

Бойфренд Алены Водонаевой оставил двусмысленный пост
Женщина улетела в Санкт-Петербург, чтобы отметить праздник с любимым.

«Пусть исполнятся все твои желания. Я помогу им сбыться», - обратилась в Инстаграм Алена к Леше.

Бойфренд Алены Водонаевой оставил двусмысленный пост


В ответ Косинус опубликовал совместный снимок с избранницей, а в подписи поставил смайлик в виде кольца. Фанаты решили, что это был намек на то, что скоро нас ждет свадьба.

«У Леши сегодня день рождения. Они празднуют. Вот Леша и выложил фото с кольцом в знак любви к Алене», - поведал агент Водонаевой.

Бойфренд Алены Водонаевой оставил двусмысленный пост


С того момента, как у пары закрутился роман, Алена сильно изменилась, она стала меньше посещать светские мероприятия и больше времени проводить с любимым.

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Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 4 537
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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