Катя Старшова поделилась тем, что ее сердце занято

Катя часто публикует новости из своей жизни, рассказывая об этом подписчикам. На днях же в микроблоге девушки появилась фотография ее парня.«Когда захотела запечатлеть то, как я смотрю на своего парня», - написала под снимком Старшова.Преданные поклонники смогли узнать в молодом человеке партнера Кати по танцам на льду.На фотографии молодые люди выглядят счастливыми.