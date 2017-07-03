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Катя Старшова поделилась тем, что ее сердце занято

Сегодня, 10:53
Катя Старшова, которая получила известность, снявшись в сериале "Папины дочки" в маленьком возрасте, является активным пользователем Сети.

Катя Старшова поделилась тем, что ее сердце занято
Катя часто публикует новости из своей жизни, рассказывая об этом подписчикам. На днях же в микроблоге девушки появилась фотография ее парня.

«Когда захотела запечатлеть то, как я смотрю на своего парня», - написала под снимком Старшова.

Катя Старшова поделилась тем, что ее сердце занято


Преданные поклонники смогли узнать в молодом человеке партнера Кати по танцам на льду.

На фотографии молодые люди выглядят счастливыми.

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Ключевые слова: Катя Старшова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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