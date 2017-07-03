Катя Старшова поделилась тем, что ее сердце занято

Катя Старшова, которая получила известность, снявшись в сериале "Папины дочки" в маленьком возрасте, является активным пользователем Сети.
Катя часто публикует новости из своей жизни, рассказывая об этом подписчикам. На днях же в микроблоге девушки появилась фотография ее парня.
«Когда захотела запечатлеть то, как я смотрю на своего парня», - написала под снимком Старшова.
Преданные поклонники смогли узнать в молодом человеке партнера Кати по танцам на льду.
На фотографии молодые люди выглядят счастливыми.