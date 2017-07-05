Леди Гага готовится к свадьбе

По информации, звезда хочет сочетаться браком со своим избранником, агентом Кристианом Карино. Инсайдеры сообщают, что Гага не хочет откладывать с бракосочетанием и серьезно подошла к этому вопросу, подобрав уже место для торжества.
Но есть одна огромная проблема: Кристиан пока что не сделал исполнительнице предложения руки и сердца. По слухам, это случится уже совсем скоро и Леди Гага услышит заветные слова.
Отметим, что певица начала встречаться со своим агентом полгода назад, после расставания с Тейлором Кинни, с которым отношения продолжались на протяжении пяти лет.