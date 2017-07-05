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Леди Гага готовится к свадьбе

Сегодня, 14:10
В последнее время вокруг Леди Гаги ходят много слухов.

Леди Гага готовится к свадьбе
Недавно СМИ обсуждали беременность певицы, а теперь же заговорили о скорой свадьбе.

По информации, звезда хочет сочетаться браком со своим избранником, агентом Кристианом Карино. Инсайдеры сообщают, что Гага не хочет откладывать с бракосочетанием и серьезно подошла к этому вопросу, подобрав уже место для торжества.

Леди Гага готовится к свадьбе


Но есть одна огромная проблема: Кристиан пока что не сделал исполнительнице предложения руки и сердца. По слухам, это случится уже совсем скоро и Леди Гага услышит заветные слова.

Леди Гага готовится к свадьбе


Отметим, что певица начала встречаться со своим агентом полгода назад, после расставания с Тейлором Кинни, с которым отношения продолжались на протяжении пяти лет.

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Ключевые слова: Леди Гага

Количество просмотров: 5 590
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News, Getty Images

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