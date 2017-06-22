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Свидание Майкла Фассбендера и Алисии Викандер попало в объективы фотографов

Сегодня, 21:05
Актерская пара Майкл Фассбендер и Алисия Викандер замечена на свидании в Париже.

Свидание Майкла Фассбендера и Алисии Викандер попало в объективы фотографов
Отношения двух крайне востребованных звезд Голливуда начались в 2014 году на съемочной площадке их совместной картины "Свет в океане". И хоть 28-летняя Алисия и 40-летний Майкл не могут проводить вместе много времени, по причине их занятости в различных проектах, их любовь становится только сильнее.

Свидание Майкла Фассбендера и Алисии Викандер попало в объективы фотографов


На днях сладкая парочка попала в объективы фотографов на одной из улочек Парижа - Викандер и Фассбендер выходили из модного ресторана, намереваясь продолжить вечер романтической прогулкой.

Свидание Майкла Фассбендера и Алисии Викандер попало в объективы фотографов


Свидание Майкла Фассбендера и Алисии Викандер попало в объективы фотографов

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Ключевые слова: Майкл Фассбендер, Алисия Викандер

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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