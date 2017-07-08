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Кейт Мосс посетила мероприятие вместе с молодым бойфрендом

Сегодня, 15:34
Около года назад общественность узнала о романе модели Кейт Мосс и немецкого аристократа Николая Фон Бисмарка.

Кейт Мосс посетила мероприятие вместе с молодым бойфрендом
30-летний молодой человек за довольно короткий промежуток времени понял, что хочет прожить оставшуюся жизнь с любимой и сделал ей предложение. Кейт ответила согласием, но в октябре 2016 года молодые люди решили расстаться.

Кейт Мосс посетила мероприятие вместе с молодым бойфрендом


Модель не устроил образ жизни бойфренда, а также он не поладил с дочерью Мосс.

Кейт Мосс посетила мероприятие вместе с молодым бойфрендом


Но недавно Кейт и Николай вместе вышли в свет и заставили многих задуматься, что же теперь связывает пару.

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Ключевые слова: Кейт Мосс

Количество просмотров: 4 277
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Fotodom / Rex Features

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