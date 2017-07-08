Кейт Мосс посетила мероприятие вместе с молодым бойфрендом

30-летний молодой человек за довольно короткий промежуток времени понял, что хочет прожить оставшуюся жизнь с любимой и сделал ей предложение. Кейт ответила согласием, но в октябре 2016 года молодые люди решили расстаться.Модель не устроил образ жизни бойфренда, а также он не поладил с дочерью Мосс.Но недавно Кейт и Николай вместе вышли в свет и заставили многих задуматься, что же теперь связывает пару.