Александр Овечкин и Настасья Шубская закатили грандиозную свадьбу

Тогда влюбленные лишь сходили в загс, а торжество с гостями запланировали на этот год.Вчера, 8 июля, в Бархиве состоялось долгожданное торжество, собравшее большое количество представителей отечественного шоу-бизнеса.Настасья была в элегантном свадебном платье, декорированном кружевом на спине и рукавах.Среди гостей были Яна Рудковская, Илья Ковальчук, Денис Никифоров и многие другие. Ведущими стали Николай Басков и Александр Ревва.Праздник запомнится всем гостям надолго, чтобы поздравить молодоженов, сам Владимир Владимирович Путин позвонил и пожелал им долгих лет счастливой семейной жизни.