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Александр Овечкин и Настасья Шубская закатили грандиозную свадьбу

Сегодня, 12:51
Год назад знаменитый хоккеист Александр Овечкин оформил отношения со своей возлюбленной Настасьей Шубской.

Александр Овечкин и Настасья Шубская закатили грандиозную свадьбу
Тогда влюбленные лишь сходили в загс, а торжество с гостями запланировали на этот год.

Александр Овечкин и Настасья Шубская закатили грандиозную свадьбу


Вчера, 8 июля, в Бархиве состоялось долгожданное торжество, собравшее большое количество представителей отечественного шоу-бизнеса.
Настасья была в элегантном свадебном платье, декорированном кружевом на спине и рукавах.

Александр Овечкин и Настасья Шубская закатили грандиозную свадьбу


Среди гостей были Яна Рудковская, Илья Ковальчук, Денис Никифоров и многие другие. Ведущими стали Николай Басков и Александр Ревва.

Александр Овечкин и Настасья Шубская закатили грандиозную свадьбу


Праздник запомнится всем гостям надолго, чтобы поздравить молодоженов, сам Владимир Владимирович Путин позвонил и пожелал им долгих лет счастливой семейной жизни.

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Ключевые слова: Александр Овечкин, Настасья Шубская

Количество просмотров: 11 986
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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