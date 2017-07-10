Бен Аффлек через три месяца после развода начал ходить на свидания

Знаменитый актер Бен Аффлек успевает все: и с детьми погулять, и отдохнуть с семьей, и сходить на свидание.
С момента развода с Дженнифер Гарнер прошло всего три месяца, но Бен решил не терять времени зря. Актер уже успел закрутить роман с Линдсэй Шукус, известным продюсером.
Пару видели уже несколько раз на свиданиях в Лондоне.
«Это больше чем флирт. У них все серьезно, но они не хотят спешить», — сообщает источник.
Напомним, что брак Бена Аффлека и Дженнифер Гранер развалился из-за измен актера с няней своих детей, а также немаловажную роль сыграла алкогольная зависимость Аффлека.
Ключевые слова: Бен Аффлек
, Дженнифер Гарнер
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, twitter.com, EastNews, starslife.ru
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