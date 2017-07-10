Бен Аффлек через три месяца после развода начал ходить на свидания

С момента развода с Дженнифер Гарнер прошло всего три месяца, но Бен решил не терять времени зря. Актер уже успел закрутить роман с Линдсэй Шукус, известным продюсером.Пару видели уже несколько раз на свиданиях в Лондоне.«Это больше чем флирт. У них все серьезно, но они не хотят спешить», — сообщает источник.Напомним, что брак Бена Аффлека и Дженнифер Гранер развалился из-за измен актера с няней своих детей, а также немаловажную роль сыграла алкогольная зависимость Аффлека.