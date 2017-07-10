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Бен Аффлек через три месяца после развода начал ходить на свидания

Сегодня, 12:44
Знаменитый актер Бен Аффлек успевает все: и с детьми погулять, и отдохнуть с семьей, и сходить на свидание.

Бен Аффлек через три месяца после развода начал ходить на свидания
С момента развода с Дженнифер Гарнер прошло всего три месяца, но Бен решил не терять времени зря. Актер уже успел закрутить роман с Линдсэй Шукус, известным продюсером.

Пару видели уже несколько раз на свиданиях в Лондоне.

Бен Аффлек через три месяца после развода начал ходить на свидания


«Это больше чем флирт. У них все серьезно, но они не хотят спешить», — сообщает источник.

Напомним, что брак Бена Аффлека и Дженнифер Гранер развалился из-за измен актера с няней своих детей, а также немаловажную роль сыграла алкогольная зависимость Аффлека.

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Ключевые слова: Бен Аффлек, Дженнифер Гарнер

Количество просмотров: 3 016
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, twitter.com, EastNews, starslife.ru

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