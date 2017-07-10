Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Майли Сайрус опубликовала архивное фото с бойфрендом

Сегодня, 13:09
Несколько дней назад весь мир отмечал Международный день поцелуев, исключением не стали и мировые звезды.

Майли Сайрус опубликовала архивное фото с бойфрендом
Популярная певица и актриса Майли Сайрус в честь этого дня опубликовала в своем Инстаграм архивный снимок, который умилил поклонников. На нем запечатлен первый поцелуй певицы с женихом Лиамом Хемсвортом, сделанный во время съемок в фильме "Последняя песня".

Майли Сайрус опубликовала архивное фото с бойфрендом


Сейчас полным ходом идет подготовка к долгожданной свадьбе пары.

Майли Сайрус опубликовала архивное фото с бойфрендом


Напомним, что отношения молодых людей были не простыми. Они расстались в 2013 году, но спустя три года снова возобновили отношения, и теперь вроде как смогли наладить свои отношения.

← У Марка Энтони появилась новая девушк... Юлия Барановская препятствует встреч... →

Ключевые слова: Майли Сайрус, Лиам Хемсворт

Количество просмотров: 3 016
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Майли Сайрус показала фигуру в бикини
Появилась информация о свадьбе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта
Майли Сайрус разделась для Plastik Magazine
Майли Сайрус удивила всех в ночном шоу Джимми Фэллона
Самое популярное за неделю
Комментарии



Создатели фильмов о Джеймсе Бонде определились с актером на главную роль в будущей ленте Долгие и мучительные поиски актера для съемок в будущей картине, наконец, завершены.
В сети появились фото совместного отдыха Ирины Шейк и Брэдли Купера Интернет облетели снимки с райского отдыха модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера.
Юлия Барановская препятствует встречам Аршавина с родными детьми Многодетная мама Юлия Барановская утверждала, что футболист Андрей Аршавин не изъявляет желания видеться с тремя своими детьми, но в семье спортсмена считают по-другому.
Майли Сайрус опубликовала архивное фото с бойфрендом Несколько дней назад весь мир отмечал Международный день поцелуев, исключением не стали и мировые звезды.
У Марка Энтони появилась новая девушка В конце прошлого года состоялся развод 49-летнего Марка Энтони с моделью Шеннон де Лимой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.