Майли Сайрус опубликовала архивное фото с бойфрендом

Популярная певица и актриса Майли Сайрус в честь этого дня опубликовала в своем Инстаграм архивный снимок, который умилил поклонников. На нем запечатлен первый поцелуй певицы с женихом Лиамом Хемсвортом, сделанный во время съемок в фильме "Последняя песня".Сейчас полным ходом идет подготовка к долгожданной свадьбе пары.Напомним, что отношения молодых людей были не простыми. Они расстались в 2013 году, но спустя три года снова возобновили отношения, и теперь вроде как смогли наладить свои отношения.