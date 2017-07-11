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Дженнифер Гарнер положительно отнеслась к новому роману Бена Аффлека

Сегодня, 11:49
Судя по всему бракоразводный процесс голливудских звезд, Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека, завершается.

Дженнифер Гарнер положительно отнеслась к новому роману Бена Аффлека
Весной этого года Дженнифер подала документы на развод, а несколько дней назад стало известно о том, что у Бена появилась новая девушка.

Дженнифер Гарнер положительно отнеслась к новому роману Бена Аффлека


Экс-супруги смогли сохранить теплые отношения ради своих детей. Они проводят много времени вместе, чтобы дети не чувствовали себя ущемленными.

Дженнифер Гарнер положительно отнеслась к новому роману Бена Аффлека


По сведениям инсайдеров, узнав о новом романе бывшего супруга, Дженнифер сначала сильно расстроилась, но потом все обдумав, одобрила выбор Аффлека.

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Ключевые слова: Дженнифер Гарнер, Бен Аффлек

Количество просмотров: 1 469
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

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