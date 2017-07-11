Дженнифер Гарнер положительно отнеслась к новому роману Бена Аффлека

Весной этого года Дженнифер подала документы на развод, а несколько дней назад стало известно о том, что у Бена появилась новая девушка.Экс-супруги смогли сохранить теплые отношения ради своих детей. Они проводят много времени вместе, чтобы дети не чувствовали себя ущемленными.По сведениям инсайдеров, узнав о новом романе бывшего супруга, Дженнифер сначала сильно расстроилась, но потом все обдумав, одобрила выбор Аффлека.