Дженнифер Гарнер положительно отнеслась к новому роману Бена Аффлека

Судя по всему бракоразводный процесс голливудских звезд, Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека, завершается.
Весной этого года Дженнифер подала документы на развод, а несколько дней назад стало известно о том, что у Бена появилась новая девушка.
Экс-супруги смогли сохранить теплые отношения ради своих детей. Они проводят много времени вместе, чтобы дети не чувствовали себя ущемленными.
По сведениям инсайдеров, узнав о новом романе бывшего супруга, Дженнифер сначала сильно расстроилась, но потом все обдумав, одобрила выбор Аффлека.
Ключевые слова: Дженнифер Гарнер
, Бен Аффлек
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, East News
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